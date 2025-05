Der Stromverbrauch in der Ukraine ist gestiegen und es kommt zu Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Um 9:30 Uhr am 26. Mai war der Stromverbrauch in der Ukraine um 7,9% höher als zur gleichen Zeit am vorherigen Werktag, Freitag.

Dies meldete Ukrenerho.

„Der Grund ist das bewölkte Wetter mit Regen in den meisten Regionen der Ukraine. Dies führt zu einem geringen Wirkungsgrad der Solarkraftwerke der Haushalte und einem entsprechenden Anstieg des Energieverbrauchs aus dem allgemeinen Netz“, erklärte das Unternehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen (Regen und Windböen) 32 Siedlungen in zwei Regionen am Morgen ganz oder teilweise ohne Strom waren. Die Mitarbeiter des Stromversorgers planen, die stromlosen Kunden bis zum Ende des Tages wieder anzuschließen.

Außerdem wurde am 25. Mai der Tageshöchstverbrauch am Abend gemessen. Er lag um 4,9% unter dem Höchstwert des vorangegangenen Sonntags am 18. Mai. Dies ist auf die deutliche Erwärmung in der gesamten Ukraine zurückzuführen.

Zur Erinnerung:

Ukrenerho hat vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in der Ukraine drei leistungsstarke Hochspannungs-Spartransformatoren erhalten, die zur Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs des Stromnetzes beitragen werden.