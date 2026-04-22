Swyrydenko berichtete, wie die Regierung in Zusammenarbeit mit Klitschko Kiew auf den Winter vorbereitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung unterstützt Kiew dabei, sich auf den kommenden Winter vorzubereiten und eine unterbrechungsfreie Wärmeversorgung sicherzustellen.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.

„Wir arbeiten im Dialog mit den städtischen Behörden. Wir haben die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Resilienzpläne koordiniert“, erklärte sie.

Ihren Worten zufolge muss die Hauptstadt aufgrund erheblicher Schäden an den Heizkraftwerken bereits jetzt die Infrastruktur vorbereiten, um die Bevölkerung auch unter Beschussbedingungen stabil mit Wärme und Licht zu versorgen.

„Die zentrale Aufgabe besteht darin, den Bedarf aller Stadtteile durch alternative Energiequellen zu decken und kritische Einrichtungen zu schützen“, erklärte Swyrydenko.

Ein Teil der Arbeiten wird von der Wiederaufbauagentur durchgeführt, ein Teil – von der Stadt in Eigenregie.

„Die Regierung hat ihrerseits bereits 987 Millionen Hrywnja für vorrangige Maßnahmen bereitgestellt und ist bereit, auch weiterhin volle Unterstützung zu leisten. Gleichzeitig erwarten wir von der Stadt zeitnahe Entscheidungen und die Organisation der Arbeiten an den Objekten, die als Zuständigkeitsbereich der lokalen Behörden definiert sind“, fügte die Ministerpräsidentin hinzu.