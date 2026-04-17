Die Ukraine hat ihren Export von Geflügelfleisch auf ein Rekordniveau gesteigert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die wichtigsten Abnehmer von ukrainischem Geflügelfleisch im ersten Quartal waren die Niederlande (18,9 %), Großbritannien (12,4 %), die Slowakei (10,1 %) und die Vereinigten Arabischen Emirate (7,9 %).

Nach den Ergebnissen für März lieferte die Ukraine 43,47 Tausend Tonnen Geflügelfleisch auf ausländische Märkte, was den höchsten Wert seit Januar 2022 darstellt. Dies teilte der Verband der Geflügelzüchter der Ukraine unter Berufung auf Zollstatistiken mit.

Den Zollstatistiken zufolge beliefen sich die ukrainischen Geflügelfleischexporte im März auf 43,47 Tausend Tonnen, was einem Anstieg von 5,3 % gegenüber Februar 2026 (41,08 Tausend Tonnen) entspricht.

Gleichzeitig gingen die Exporte wertmäßig um 3,8 % zurück und beliefen sich auf 85,05 Mio. US-Dollar.

Wie angemerkt wird, lag der durchschnittliche Exportverkaufspreis bei 1,96 US-Dollar, was in erster Linie auf den weiteren Preisrückgang auf den internationalen Märkten zurückzuführen ist.

Die Hauptabnehmer von ukrainischem Geflügelfleisch im ersten Quartal waren die Niederlande (18,9 %), Großbritannien (12,4 %), die Slowakei (10,1 %) und die Vereinigten Arabischen Emirate (7,9 %).

Der Anteil der Exporte in EU-Länder am Gesamtexportvolumen betrug im ersten Quartal 35,8 % (42,4 Tausend Tonnen).

In monetärer Hinsicht belief sich der Anteil der Exporte in EU-Länder in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 auf fast die Hälfte der Deviseneinnahmen (46,4 %).

Zur Erinnerung: Die Ukraine entwickelt sich zu einem der wichtigsten Exporteure von Lebensmitteln und Futtermitteln in die EU und hat die Exporte aus Russland teilweise bereits ersetzt.