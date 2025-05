In der Ukraine sind 12 Siedlungen in 3 Regionen aufgrund von Unwettern ohne Strom: es gibt örtliche Schäden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine waren am Morgen des 20. Mai aufgrund von Unwettern (starker Regen und Gewitter) 12 Siedlungen in drei Regionen ganz oder teilweise von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies meldete der Pressedienst von Ukrenerho.

Das Unternehmen machte keine Angaben zu den Regionen der Ukraine, in denen die Stromausfälle auftraten.

Auch in anderen Regionen des Landes kommt es zu lokal begrenzten Stromausfällen.

„Die Mitarbeiter der regionalen Stromversorger arbeiten bereits daran, alle Kunden so schnell wie möglich wieder an das Stromnetz anzuschließen“, versicherte Ukrenerho.

Der Stromverbrauch, so das Unternehmen, entspreche den saisonalen Indikatoren. am 20. Mai lag er um 9:30 Uhr auf dem gleichen Niveau wie zur gleichen Zeit des Vortages.

Zur Wiederholung:

Am 9. Mai fiel in 24 Siedlungen in der Oblast Odessa der Strom wegen starker Regenfälle und Sturmböen aus.