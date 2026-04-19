In der Ukraine wurde erstmals ein „Schahed“ auf eine Weise abgeschossen, die weltweit bisher unbekannt war

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was macht den neuen Abschuss des feindlichen „Schahed“ so einzigartig? Die Drohnenstreitkräfte setzten eine neue Taktik gegen die „Schaheds“ ein – das Luftziel wurde mit einer Drohne zerstört, die von einer unbemannten Plattform auf See aus gestartet wurde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der 412. separaten Brigade „Nemesis“ der Unbemannten-Systeme-Streitkräfte.

„Die Division für unbemannte Überwasser-Komplexe, die Teil der 412. Brigade „Nemesis“ der Unbemannten-Systeme-Streitkräfte ist, führt Kampfeinsätze im maritimen Einsatzgebiet durch“, heißt es in der Meldung.

Die Angriffsdrohne vom Typ „Schahed“ wurde durch eine Abfangdrohne zerstört, die von einer unbemannten Oberflächenplattform aus gestartet wurde.

„Dies ist eine neue Stufe der Integration von maritimen und luftgestützten unbemannten Fähigkeiten“, betonte die Brigade.

Dort fügte man hinzu, dass der Einsatz von Überwasserplattformen zum Start von Abfangdrohnen die Möglichkeiten zur Abwehr luftgestützter Bedrohungen erweitert und eine zusätzliche Schutzebene schafft.

Der aktive Einsatz neuer Lösungen mit Drohnen hängt mit der zunehmenden Bedeutung dieser Systeme auf dem Schlachtfeld zusammen. Derzeit haben die ukrainischen Streitkräfte einen Vorsprung bei Angriffsdrohnen, wobei das Verhältnis an der Front auf etwa 1,3 zu 1 zugunsten der ukrainischen Streitkräfte geschätzt wird.

Gleichzeitig versucht Russland, die Situation zu ändern. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, erklärte, dass die Russische Föderation plane, die Truppenstärke der Drohneneinheiten auf 101.000 Mann aufzustocken, insbesondere um ihre Positionen in den südlichen Richtungen zu stärken, wo sie die Initiative verliert.