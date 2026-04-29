Ukrenerho hat am Donnerstag eine Erklärung zu den Stromabschaltungen abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukrainer wurden aufgefordert, von 18:00 bis 22:00 Uhr sparsam mit Strom umzugehen und energieintensive Prozesse auf den Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr zu verlegen.

Die Zeitpläne für Leistungsbegrenzungen und Stromabschaltungen gelten am Donnerstag, dem 30. April, nicht den ganzen Tag über. Dies teilt Ukrenerho auf seiner Facebook-Seite mit.

Dies betrifft private und gewerbliche Verbraucher in allen Regionen der Ukraine.

Ukrenerho rief dazu auf, sparsam mit Energie umzugehen und energieintensive Prozesse auf den Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr zu verlegen, wenn Solarkraftwerke am effizientesten arbeiten.

Das Unternehmen rief zudem dazu auf, den Stromverbrauch zwischen 18:00 und 22:00 Uhr zu reduzieren.

Wie wir bereits berichteten, haben die Russen heute Nacht 171 Angriffsdrohnen über die Ukraine geschickt. Die Luftabwehrkräfte haben 154 feindliche Ziele zerstört.