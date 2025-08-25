Umjerow traf sich mit dem Leiter des britischen Verteidigungsstabs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sie sprachen über zuverlässige Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die Stärkung ihrer Verteidigungskapazitäten und die Maximierung von Sanktionen und politischem Druck auf Russland.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Rustem Umjerow, teilte mit, dass er sich am 25. August mit dem britischen Chef des Verteidigungsstabes, Tony Radakin, getroffen hat. Eines der Gesprächsthemen waren Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Laut Umjerow nahm auch Radakins Nachfolger, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, an dem Treffen teil.

In den Gesprächen ging es um verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die Stärkung der ukrainischen Verteidigungskapazitäten, die langfristige Unterstützung im Krieg mit Russland und die Maximierung von Sanktionen und politischem Druck auf Russland.

„Ich bin meinen Partnern dankbar für die umfassende Hilfe und die entschlossene Unterstützung, die das Vereinigte Königreich der Ukraine gewährt“, sagte Umjerow.