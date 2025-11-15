Umjerow: Wiederaufnahme des Gefangenenaustauschs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Als Ergebnis der Verhandlungen haben die Seiten vereinbart, die Vereinbarungen von Istanbul zu aktivieren. Es geht um die Freilassung von 1.200 Ukrainern in russischer Gefangenschaft.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow berichtete am Samstag, den 15. November, über Konsultationen zur Wiederaufnahme des Austausches und der Freilassung von Ukrainern in russischer Gefangenschaft.

Es handelt sich um Konsultationen, die von Partnern in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt werden.

„Als Ergebnis dieser Gespräche haben sich die Parteien darauf geeinigt, die Vereinbarungen von Istanbul zu aktivieren. Wir sprechen über die Freilassung von 1.200 Ukrainern. Die technischen Konsultationen werden in naher Zukunft stattfinden. Sie sollen alle verfahrenstechnischen und organisatorischen Punkte konsolidieren. Wir arbeiten ohne Pause daran, dass die Ukrainer, die aus der Gefangenschaft zurückkehren sollen, die Neujahrs- und Weihnachtsfeiertage zu Hause verbringen können – am Familientisch und im Kreise ihrer Lieben“, berichtet Umjerow.