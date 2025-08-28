Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Vereinigte Königreich hat langfristige Pläne, die Ukraine nach dem Ende des von Russland entfesselten Krieges in großem Umfang zu unterstützen.

Das Vereinigte Königreich hat langfristige Pläne, die Ukraine nach dem von Russland entfesselten Krieg in großem Umfang zu unterstützen.

** Quelle:* Admiral Anthony Radakin, Chef des britischen Verteidigungsstabs, in einem Interview mit der Jevropeiska Pravda

Einzelheiten: .* Er erinnerte insbesondere daran, dass 2014 die Mission Operation Orbital ins Leben gerufen wurde, um die Ukraine zu unterstützen und die Interaktion der britischen Streitkräfte mit der ukrainischen Armee und Marine zu stärken.

Dem Admiral zufolge wird es nach dem Ende des Krieges eine „Operation Orbital++“ geben, die weitere Bereiche im militärischen Bereich abdecken wird.

„Ich erwarte, dass es auch eine Luftkomponente geben wird, und in Zukunft wird sie auch den Weltraum und den Cyberspace umfassen. Schließlich ist die moderne Kriegsführung ein Krieg in fünf Bereichen“, sagte Radakin.

Er betonte, dass während seiner Amtszeit sowohl Regierungs- als auch Oppositionspolitiker in ihrer Unterstützung für die Ukraine geeint waren.

„Die ukrainische Frage war nie etwas, das in Großbritannien zu einer politischen Spaltung geführt hat“, sagte Radakin.

Anthony Radakin erklärte auch, wie die Sicherheitsgarantien für die Ukraine funktionieren werden.