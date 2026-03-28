Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Dadurch konnte der Angriff auf die Zivilbevölkerung vereitelt und ein weiteres zerstörtes Ziel zu den Verlusten des Gegners hinzugefügt werden.

Das ukrainische Militär hat während der Vorbereitungen zum Start von Drohnen über der Ukraine Angriffe auf die Russen durchgeführt. Dies teilten die Unbemannten-Systeme-Streitkräfte (SBS) am Samstag, dem 28. März, mit.

„Im Raum Donezk haben die Bediener des 1. eigenständigen Zentrums der SBS die Besatzungen des Gegners während der Vorbereitung und des Starts eines unbemannten Fluggeräts vom Typ Gerber getroffen. Gleichzeitig haben die Piloten des 413. SBS-Regiments ‚Raid‘ das Flugabwehrraketensystem Tor getroffen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Operationen in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Tiefschlag durchgeführt wurden. Im SBS wurde betont, dass dies dazu beigetragen habe, einen Angriff auf die Zivilbevölkerung zu vereiteln und den Verlusten des Gegners ein weiteres zerstörtes Ziel hinzuzufügen.

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Zuvor hatte der Generalstab am Samstag die Zerstörung der Ölraffinerie in Jaroslawl bestätigt. In dem strategisch wichtigen Betrieb war ein Feuer ausgebrochen.

Ebenfalls heute Nacht trafen Flamingo-Raketen das Rüstungswerk PromSintez in der Region Samara.

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