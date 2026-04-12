Während der „Waffenruhe“ haben die Russen in der Region Charkiw ein Zivilfahrzeug angegriffen; es gibt einen Verletzten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Lyutivka in der Region Charkiw hat eine russische FPV-Drohne einen 70-jährigen Mann verletzt; das Fahrzeug wurde beschädigt.

Durch den Angriff einer feindlichen FPV-Drohne im Dorf Lyutivka in der Region Charkiw wurde ein 70-jähriger Mann verletzt.

Quelle: : Nationale Polizei der Ukraine

Wörtlich: : „Am Nachmittag des 12. April griffen russische Streitkräfte mit einer FPV-Drohne einen PKW im Dorf Ljutivka der Gemeinde Zolochiv an.

Durch den Beschuss wurde ein 70-jähriger Anwohner verletzt. Der Verletzte wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht. Das Fahrzeug des Mannes wurde beschädigt.“

Hintergrund: Durch einen russischen Angriff auf die Ortschaft Zolochiv im Bezirk Bohoduchiv in der Oblast Charkiw wurden am Morgen des 12. April zwei Menschen verletzt; in einem Geschäft brach ein Feuer aus.

Zuvor hatten die Russen angeblich einen „Osterfrieden“ von 16:00 Uhr am 11. April bis zum Ende des Tages am 12. April verkündet. Nach Angaben des Generalstabs wurden jedoch bis zum Morgen des 12. April bereits 2299 Verstöße gegen den Waffenstillstand registriert.