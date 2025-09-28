Wann die Heizperiode in der Ukraine beginnt: was Swyrydenko sagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko hat mit den Leitern der regionalen Militärverwaltungen über die Wintervorbereitungen gesprochen. Bis Mitte Oktober werden alle Verfahren, die den Beginn der Heizperiode ermöglichen, abgeschlossen sein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Posten des Chefs des Ministerkabinetts.

„Der stabile Verlauf der Heizsaison ist ein Schlüsselthema. Wir haben von den zuständigen Regierungsstellen und den Leitern der regionalen Militärverwaltungen Berichte über den Stand der Vorbereitungen auf den Winter gehört. Wir gehen davon aus, dass alle Verfahren bis zum 15. Oktober abgeschlossen sein werden“, sagte Swyrydenko.