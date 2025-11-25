Die Wasserversorgung in Charkiw läuft nach Plan: der Grund

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 25. November wurde die Wasserversorgung in Charkiw aufgrund der Folgen des russischen Angriffs auf die Infrastruktur pünktlich wieder aufgenommen.

Dies teilte Bürgermeister Ihor Terekhov laut Suspilne Charkiw mit.

„Letzte Nacht hat der Feind 10 Panzerfäuste abgefeuert, die das Umspannwerk zerstörten, das die Hauptstromversorgung des regionalen Energieversorgers für die Wasserversorgung von Charkiw darstellte. Wir haben auf unsere eigene Stromerzeugung umgestellt und liefern heute planmäßig Wasser nach Charkiw“, sagte er.

Terekhov sagte jedoch nicht, wann und ob die Zeitpläne veröffentlicht werden.

Um es kurz zu machen:

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj richtete sich der russische Hauptangriff in der Nacht zum 25. November auf Kiew und die Region, wobei der Energiesektor das Hauptziel war. Die Russen griffen auch die Regionen Dnipro, Charkiw, Tschernihiw, Tscherkassy und Odessa an.