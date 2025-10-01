YASNO wird 20 Zuschüsse für Strom an Veteranenunternehmen vergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

YASNO, ein Unternehmen der DTEK-Gruppe, wird 20 Zuschüsse für die Stromversorgung von Veteranenbetrieben gewähren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von YASNO.

„YASNO wird 20 Zuschüsse für Veteranenunternehmen bereitstellen – etwa 300 Tausend Hrywnja an Stromeinsparungen für 6 Monate für jedes. Ein Zuschuss von YASNO ist eine einfache finanzielle Unterstützung ohne komplizierte Anträge, Geschäftspläne und Berichte. Sie unterstützen das Land – wir unterstützen Sie“, heißt es dort.

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie, um einen Zuschuss zu erhalten, Kunde von YASNO sein müssen, ein Veteran muss ein Geschäftsinhaber sein oder einen Anteil von mindestens 50% an seinem Eigentum haben und der durchschnittliche monatliche Verbrauch der letzten 6 Monate sollte 15 Tausend kWh nicht überschreiten.

Sie können sich bis zum 19. Oktober auf der YASNO Website für das Programm bewerben. Die Zuschüsse werden vom 1. November 2025 bis zum 30. April 2026 gültig sein.

Wie berichtet, startet die Ukraine ein Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen im Besitz von Veteranen.

Jedes der 20 ausgezeichneten Unternehmen hat die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung für 30 Tausend verbrauchte kWh über einen Zeitraum von 6 Monaten zu erhalten und bis zu 300 Tausend Hrywnja bei den Stromrechnungen zu sparen.