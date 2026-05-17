Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Operatoren des 1. eigenständigen Zentrums haben den Knotenpunkt für strategische, gesicherte Kommunikation der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim getroffen.

Im Zeitraum vom 16. bis 17. Mai führten Einheiten der Unbemannten-System-Streitkräfte Angriffe auf den strategischen, gesicherten Kommunikationsknotenpunkt der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation sowie auf ein Grenzschutzschiff durch. Dies teilten die Unbemannten-System-Streitkräfte auf Facebook mit.

Die Operatoren des 1. eigenständigen Zentrums trafen den strategischen, gesicherten Kommunikationsknotenpunkt der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation auf der Krim, einen Sammelpunkt der gegnerischen Führung in der Region Donezk, Hafenkräne in Berdjansk, die zur logistischen Versorgung der Besatzungstruppen dienten, sowie ein Grenzwachtboot des Projekts 10410 in der Stadt Kaspiysk in der Republik Dagestan.

Die Operatoren der 412. separaten Brigade „Nemesis“ trafen die Kommandozentrale für unbemannte Luftfahrzeuge sowie ein Lager für die materielle und technische Versorgung der unbemannten Systeme des Gegners in der Region Donezk.

Das 413. separate Regiment „Raid“ hat einen Kommandoposten des Gegners im Raum Pokrowsk getroffen.

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Wie wir bereits berichteten, haben die Operatoren der 414. Brigade „Ptaki Madjara“ ein Tor-M2-Luftabwehrsystem in der Region Luhansk, einen Zug mit Kraftstoffen und Schmierstoffen in der Region Donezk sowie Telekommunikationsmasten in Saporischschja getroffen.