Zugverspätungen in der Region Sumy nach russischem Angriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Eisenbahninfrastruktur in der Region Sumy ist durch russischen Beschuss beschädigt worden, und eine Reihe von Zügen verkehren mit Verspätung.

Dies meldet der Pressedienst von Ukrsalisnyzja.

Vor allem die Züge vom Bahnhof Plisky sind verspätet:

Nr. 46 Uschhorod – Charkiw;

Nr. 113 Charkiw – Lwiw.

Die Züge fuhren mit einer Verspätung von mehr als 1 Stunde ab, weil die Lokomotive ausgetauscht werden musste.

„Auch im Regionalverkehr gibt es Änderungen. So fährt der Regionalzug Nr. 895 Konotop – Fastiw-1 mit Reserve-Diesellokomotiven und dementsprechend mit Verspätung. Wir werden den Endbahnhof mit einer geschätzten Verspätung von 1 Stunde und 20 Minuten erreichen.

Der Vorortflug Nr. 6452 Nizhyn – Konotop ist ebenfalls verspätet. Die Verspätung beträgt derzeit 2 Stunden“, heißt es in der Erklärung.

