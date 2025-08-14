Alle Nutzer von Bodenschätzen werden in der Ukraine überprüft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko hat das Wirtschaftsministerium und den Staatlichen Dienst für Geologie und Bodenschätze angewiesen, alle Nutzer von Unterboden zu überprüfen, die eine Genehmigung für strategisch wichtige Lagerstätten erhalten haben.

Dies kündigte sie in ihrem Telegram an.

„Wir planen zu überprüfen, wer tatsächlich arbeitet und wer Lizenzen besitzt, ohne zu produzieren. Solche Anlagen müssen entweder Ergebnisse liefern oder zur Auktion für gutgläubige Investoren zurückkehren“, schrieb sie.

Ihr zufolge werden auch die Ausschreibungen für die Verteilung von Kohlenwasserstoffen auf den Feldern Mezhyhirska und Svichanska wieder aufgenommen.

„Die Bedingungen wurden aktualisiert – mit dem Recht des US-Partners, die Produkte aufzukaufen und einer Garantie, dass anderen Teilnehmern keine günstigeren Bedingungen angeboten werden. Damit werden die Bestimmungen des Abkommens zwischen den USA und der Ukraine über die Einrichtung eines Investitionsfonds für den Wiederaufbau erfüllt“, sagte Swyrydenko.

Um es kurz zu machen:

Am 13. August wurde bekannt, dass das Ministerkabinett plant, eine neue Ausschreibung für Investoren zum Abschluss von Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Kohlenwasserstoffen, die in zwei Öl- und Gasfeldern in der Ukraine – Svichanska und Mezhyhirska – gefördert werden sollen, zu veröffentlichen.