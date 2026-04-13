Die Angreifer haben den Bezirk Kupjansk mit Drohnen angegriffen: Eine 74-jährige Frau kam ums Leben, drei Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 13. April griffen russische Truppen die Ortschaft Weliki Burluk im Bezirk Kupjansk in der Oblast Charkiw mit einer Drohne an. Bei dem Angriff kam eine 74-jährige Frau ums Leben, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Quelle: Staatsanwaltschaft des Gebiets Charkiw

Details: Berichten zufolge ereignete sich der Angriff gegen 13:30 Uhr: Russische Truppen griffen die Ortschaft mit einer Kampfdrohne an, bei der es sich vorläufig um den Typ „Geran-2“ handelte.

Durch den Einschlag kam eine 74-jährige Anwohnerin ums Leben. Eine weitere Frau im Alter von 69 Jahren wurde verletzt. Zwei Anwohner erlitten eine akute Stressreaktion.

Zudem beschädigten die Angreifer Wohnhäuser und ein Fahrzeug.

Die Strafverfolgungsbehörden haben ein Strafverfahren wegen eines Kriegsverbrechens eingeleitet, das den Tod einer Person zur Folge hatte.

Vorgeschichte:

Am Montagnachmittag griffen russische Truppen mit Drohnen Wohngebiete in Bohoduchow im Gebiet Charkiw an, wobei ein Mann und ein 7-jähriger Junge verletzt wurden.