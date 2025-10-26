Der Angriff auf Kiew zerstörte das 100 Millionen Dollar teure Lager von Optima-Pharm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der russische Angriff auf Kiew am 25. Oktober hat den Lagerkomplex und das Büro des zweitgrößten ukrainischen Pharmahändlers, Optima-Pharm, zerstört.

Dies berichtet Liga.net unter Berufung auf einen Marktanalysten und einen Mitarbeiter des Unternehmens.

Die Informationen über die Zerstörung des Lagerhauses wurden auf Anfrage des EP auch von Optima-Pharm bestätigt.

Laut einer EP-Quelle im Pharmamarkt wurde das Lagerhaus des Unternehmens „bis auf die Grundmauern zerstört“. Es belieferte die zentralen Regionen des Landes.

In seiner Antwort auf die Anfrage des Europäischen Parlaments gab Optima-Pharm an, dass der durch den Angriff entstandene Schaden sich auf fast 100 Millionen Dollar beläuft.

Laut der Website von Volantis, einem Anbieter von Elektrodienstleistungen, umfasst das Lager von Optima-Pharm 29.000 Quadratmeter.

Dies ist der zweite Angriff auf Optima-Pharm: Am 28. August beschossen die Russen das Arzneimittellager des Joint Ventures Optima-Pharm als Folge eines Raketenangriffs auf Kiew.

„Optima-Pharm ist nach BaDM der zweitgrößte Pharmahändler in der Ukraine. Das Unternehmen ist bereits seit 31 Jahren auf dem ukrainischen Markt tätig.

Eigentümer des Unternehmens ist Andrij Hubskyj, der nicht öffentlich tätig ist.

Laut Forbes Ukraine bleibt sein Unternehmen mit einem Anteil von 33% und 12 Apothekenlagern mit einer Gesamtfläche von 70.000 qm eines der größten auf dem Pharmamarkt.

Um es kurz zu machen:

Bei dem Angriff auf Kiew in der Nacht des 25. Oktober wurden mindestens zwei Menschen getötet und 12 weitere verletzt.