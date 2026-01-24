Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es kam zu einem Unfall im Stromnetz aufgrund einer übermäßigen Belastung des Systems, die durch das Fehlen einer Zentralheizung verursacht wurde.

In der Region Luhansk blieb das vorübergehend besetzte Altschewsk ohne Stromzufuhr. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Alexej Kharchenko, am Samstag, den 24. Januar in Telegram mit.

„In der seit 2014 besetzten Stadt Altschewsk, von der ein großer Teil seit mehreren Tagen ohne Heizung ist, ist auch die Stromversorgung verschwunden. Der Grund liegt nicht in den Feindseligkeiten, sondern in der Untätigkeit der lokalen Invasoren und der mangelnden Aufmerksamkeit der Russischen Föderation für die Probleme der kommunalen Sphäre“, schrieb er.

Chartschenko zufolge ist der Unfall im Stromnetz auf eine übermäßige Belastung des Systems zurückzuführen, die durch das Fehlen einer Zentralheizung verursacht wurde.

Er wies darauf hin, dass die Kesselhäuser in der Stadt aufgrund des Ausfalls veralteter Geräte nicht funktionieren.

„Es sollte beachtet werden, dass die 100-prozentige Bereitschaft der Stadt für die Heizperiode Russen bereits im Oktober gemeldet haben“, fügte der Beamte hinzu.

Erinnern Sie sich, in den besetzten Gebieten von Donezkchyna hat sich die Wasserkrise verschlimmert. Derzeit fehlt in vielen Siedlungen in den Wasserhähnen völlig das Wasser, und die Fässer für die Lieferung sind eingefroren oder stehen leer.

