Ein Vertrag über die Lieferung von Strom für die Wasserversorgung eines neuen Wasserversorgungssystems in Mykolajiw wird am 1. Oktober in Kraft treten.

Dies gab der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw, Witalij Kim, bekannt.

„Der Stromvertrag für das neue Wasserversorgungssystem tritt morgen in Kraft. Das bedeutet, dass das System gefüllt sein wird. Ich denke, es wird noch eine Woche dauern, bis es gespült wird“, sagte er.

Kim betonte, dass dies nicht bedeutet, dass das Wasser bereits verwendet werden kann, da noch Untersuchungen durchgeführt werden.

Zur Erinnerung:

Im Jahr 2022 sprengten die Russen eine wichtige Wasserleitung, die Mykolajiw versorgte. Im Jahr 2024 wurden 8,7 Milliarden Hrywnja aus dem Staatshaushalt bereitgestellt, um ein neues Wasserentnahmesystem aus dem Südlichen Bug zu bauen.

Am Ende kostete das Projekt 6,5 Mrd. Hrywnja, so dass die eingesparten Mittel für den Bau von Wasserleitungen in anderen Regionen verwendet werden sollten.

Im Januar 2025 begannen die Bauarbeiten, und im August wurde die Wasserleitung zu Testzwecken in Betrieb genommen.

Am 4. September erklärte die ukrainische Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko, dass in zwei Wochen das Salzwasser in allen Wasserversorgungssystemen in Mykolajiw vollständig durch Süßwasser ersetzt werden würde.