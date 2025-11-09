Drei Viertel der Region Poltawa waren ohne Strom: Die Lage hat sich inzwischen stabilisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Etwa drei Viertel der Region Poltawa waren aufgrund eines feindlichen Angriffs am 9. November ohne Stromversorgung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der regionalen Militärverwaltung von Poltawa, Wolodymyr Kohut.

Die Bezirke Poltawa, Krementschuk und Myrhorod waren am stärksten betroffen.

Bis heute hat sich die Lage bereits stabilisiert, und die Anpassung und Wiederherstellung anderer kritischer Dienste wie Wasserversorgung, Heizung und Mobilfunk ist im Gange.

Kohut wies darauf hin, dass es in der Region immer noch Notabschaltungen und stündliche Abschaltungen gibt, da die Stromanlagen aufgrund von Spannungsschwankungen beschädigt sind, was in einigen Vierteln und Häusern Probleme verursacht.

Poltawavodokanal stellt die Wasserversorgung allmählich wieder her. Auch die Kesselhäuser von Poltawateploenergo werden derzeit wiederhergestellt.

„In naher Zukunft sollte die Wärmeversorgung in allen Gemeinden wiederhergestellt sein“, fügte er hinzu.

Bezüglich des Mobilfunks stellte Kohut fest, dass in den meisten Siedlungen der Region die Verbindung stabil ist. Aufgrund von Spannungsschwankungen sind technische Geräte beschädigt worden, was in einigen Gemeinden zu kleineren Unterbrechungen führen kann.

„Zusätzliche Resilienzzentren sind bereits in der Region in Betrieb und werden eingesetzt. Ich habe angewiesen, die Arbeit der Hotlines zu intensivieren und die Bürger zu informieren. Ich bin allen dankbar, die rund um die Uhr daran arbeiten, die Folgen der feindlichen Angriffe zu überwinden. Ich bin allen Bewohnern der Region für ihre Geduld und ihr Verständnis dankbar. Wir werden unsere Arbeit fortsetzen“, schloss er.

