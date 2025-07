Die Drohnen aus Kiew gingen an die Soldaten der 24: und 28: Brigade und an Klitschko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kiew übergab weitere 800 FPV-Drohnen verschiedener Typen an die ukrainischen Verteidiger an der Front. Die Drohnen wurden auf zwei Kampfbrigaden der Streitkräfte der Ukraine verteilt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Kiewer Bürgermeisters Witalij Klitschko.

„Von der Gemeinde Kiew habe ich weitere 800 FPV-Drohnen verschiedener Typen an die Verteidiger an der Front übergeben. Insbesondere gingen je 400 Drohnen an die Soldaten der 24. und 28. separaten mechanisierten Brigade der Streitkräfte der Ukraine“, sagte Klitschko.

Er betonte, dass die Hauptstadt die ukrainische Armee systematisch unterstützt und allen Einheiten, die das Land verteidigen, weiterhin helfen wird.

„Wir werden weiterhin allen unseren Militärs helfen, die das Land verteidigen. Ruhm für die Ukraine und ihre Helden!“ – schrieb der Bürgermeister von Kiew.