Drohnenangriff der Russischen Föderation: Einzelheiten sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

An 18 Orten wurden Treffer von 21 Angriffsdrohnen registriert, außerdem wurde an 9 Orten der Absturz von Trümmerteilen festgestellt.

Der Feind griff die Ukraine in der Nacht zum 28. März mit 273 Drohnen an. Davon wurden 252 unbemannte Fluggeräte abgeschossen oder außer Gefecht gesetzt. Dies teilten die Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die Hauptzielrichtung des Angriffs war die Region Odessa, wie das Militär angibt.

An 18 Orten wurde der Einschlag von 21 angreifenden Drohnen registriert, außerdem fiel an 9 Orten Trümmer.

Die Luftstreitkräfte fügen hinzu, dass der Feind nach 7:00 Uhr erneute Drohnenangriffe auf die Region Odessa sowie auf andere Gebiete im Norden und Osten durchgeführt habe.

Die Ergebnisse der Kampfhandlungen werden derzeit noch präzisiert.

Wie wir bereits berichteten, hat die ukrainische Luftabwehr am 23. und 24. März eine Rekordzahl russischer Angriffsdrohnen innerhalb eines Tages zerstört. Der Angriff der „Schaheds“ am Tag übertraf den nächtlichen.