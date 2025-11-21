DTEK hat seine Aktien auf das NDU-System übertragen und damit seine Corporate Governance Standards gestärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Aktien von DTEK wurden in das System der National Depository of Ukraine (NDU) überführt.

RBK Ukrajina berichtet mit Bezug auf die Erklärung der NDU.

„Die Aktien einer Reihe von Metinvest- und DTEK-Gesellschaften, die zur SCM-Gruppe gehören und in Form von LLCs operieren, wurden erfolgreich vom Unified State Register of Legal Entities in das Buchhaltungssystem für Aktien der National Depository of Ukraine übertragen. Von nun an wird ihre Buchhaltung in Übereinstimmung mit modernen Standards der Unternehmenssicherheit und -transparenz geführt“, hieß es.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einführung der elektronischen Aktienbuchhaltung ein neuer Standard für den Schutz der Rechte von Investoren und Unternehmenseigentümern ist.

Insbesondere minimiert das System die Risiken von Raubüberfällen, macht Transaktionen schneller und sicherer, sorgt für vollständige Transparenz der Eigentumsverhältnisse und stärkt das Vertrauen der ukrainischen und internationalen Investoren.

„Die Entscheidung, auf das NDU-System umzusteigen, zeigt die Entwicklung des Unternehmens hin zu sicheren und zuverlässigen Geschäftspraktiken. Dies ist ein weiterer Schritt zum Aufbau eines modernen, berechenbaren und sicheren Geschäftsumfelds in der Ukraine, das internationalen Standards entspricht“, heißt es in der Erklärung weiter.

Zur Erinnerung: Im Juni schloss sich Rinat Achmetows DTEK dem Aktienbuchhaltungssystem des National Depository an.