Einige Binnenvertriebene werden bis zu 2 Millionen vom Staat erhalten können

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Binnenvertriebene, die ihr Zuhause in den vorübergehend besetzten Gebieten verloren haben, können bis zu 2 Millionen Hrywnja vom Staat für eine Person oder Familie erhalten.

Dies gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bekannt.

Sie wies darauf hin, dass das Programm zunächst für Binnenvertriebene mit dem Status von Kombattanten und Menschen mit kriegsbedingten Behinderungen zur Verfügung stehen wird.

Ihr zufolge wird es möglich sein, einen Wohngutschein über Diia zu beantragen, und später – bei ASCs oder Notaren.

Das Programm wird zwei Monate nach der Veröffentlichung des Beschlusses anlaufen, sagte Swyrydenko.

Nach Angaben des Ministeriums für digitale Transformation können die Mittel aus dem Gutschein ausgegeben werden für

- den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses

- in den Wohnungsbau investieren;

- die Zahlung der Anzahlung oder der Hypothek.

Nur zur Erinnerung:

Im August lief die Frist für die Zahlung von Wohngeld für einige Binnenvertriebene aus den am stärksten gefährdeten Kategorien ab, die diese bereits in den drei vorangegangenen Sechsmonatszeiträumen erhalten hatten. Die Regierung hat diese Zahlungen um weitere 6 Monate, d.h. bis Februar 2026, verlängert.