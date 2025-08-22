Die Einnahmen des Staatshaushalts aus der Google-Steuer sind gestiegen: die größten Zahler

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 haben nicht in der Ukraine ansässige internationale Unternehmen, die elektronische Dienstleistungen für Ukrainer erbringen, 85,7 Mio. USD und 76,5 Mio. EUR an den Haushalt überwiesen.

Dies gab die amtierende Leiterin des staatlichen Steuerdienstes, Lesia Karnaukh, bekannt.

Ihr zufolge sind dies 16,2 Millionen USD (+23%) und 15,9 Millionen EUR (+26%) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Es wird darauf hingewiesen, dass 132 Nicht-Residenten über die aufgelaufenen Steuerbeträge berichtet haben. Die größten Steuerzahler sind: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay, usw.

Auch die Zahl der Gebietsfremden, die elektronische Dienstleistungen für Privatpersonen erbringen, wächst. Heute gibt es 141 von ihnen (16 mehr als im letzten Jahr), teilt Karnaukh mit.

Um es kurz zu machen:

Im Januar-März 2025 überstiegen die Mehrwertsteuereinnahmen, die von Gebietsfremden für elektronische Dienstleistungen an ukrainische Verbraucher gezahlt wurden, 3,5 Milliarden Hrywnja.