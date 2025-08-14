FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

"Zum ersten Mal hat Ukrsalisnyzja eine Werbeausschreibung durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Zum ersten Mal hat die Ukrsalisnyzja JSC eine Auktion im elektronischen Handelssystem Prozorro.Sale für den Verkauf von Dienstleistungen für die Platzierung von Werbematerialien auf Personenfernverkehrszügen und Intercity-Hochgeschwindigkeitszügen angekündigt.

Dies teilte der Pressedienst von Prozorro.Sale mit.

Das Los umfasst alle möglichen Werbeformate in den Waggons der Personenverkehrsbranche: Plakate, Aufkleber, Informationen auf Monitoren, Kopfstützen, etc. Die Auktion findet am 21. August 2025 statt.

Zur Erinnerung: Im Juni hat Ukrsalisnyzja nach einer Pause von mehr als anderthalb Jahren seine ersten Online-Auktionen für den Verkauf von Altmetall durchgeführt.

Um es kurz zu machen:

In der zweiten Augusthälfte werden zusätzliche Züge zwischen Kiew und Winnyzja und Lwiw verkehren.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 145

