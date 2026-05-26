Die EU hat auf die Drohungen Russlands reagiert, „systematische“ Angriffe auf Kiew zu verüben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Drohungen des Kremls zwangen die Europäische Union zum Handeln Nach den jüngsten Drohungen Russlands, zu systematischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt überzugehen, hat die Europäische Union den Geschäftsträger der Russischen Föderation einbestellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung der Sprecherin der Europäischen Kommission, Anita Hipper, in den sozialen Netzwerken.

Sie betonte, dass Drohungen gegen ausländische Staatsbürger und Diplomaten mit der Aufforderung, Kiew zu verlassen, „eine inakzeptable Eskalation“ darstellten.

„Die Europäische Union hat den Geschäftsträger einbestellt und dazu aufgerufen, die Angriffe auf die Zivilbevölkerung einzustellen und echte Friedensverhandlungen aufzunehmen, beginnend mit einem vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand“, erklärte Hipper.

Die Sprecherin betonte zudem, dass die Vertretung der Europäischen Union in der Ukraine ihre Arbeit in Kiew fortsetzt.

Was dem vorausging