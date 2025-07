Explosionen bei Schytomyr: Der Verkehr auf der Autobahn Kiew-Tschop wurde vollständig wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach den Explosionen bei Schytomyr war der Verkehr auf der Autobahn M-06 Kiew-Tschop eingeschränkt. Am Morgen des 3. Juli war der Verkehr vollständig wiederhergestellt.

Auf dem Abschnitt der Straße M-06 Kiew-Tschop wurde der Verkehr vollständig wiederhergestellt. Dies teilte der Pressedienst der Staatlichen Agentur für die Wiederherstellung und Entwicklung der Infrastruktur der Ukraine am Donnerstag, den 3. Juli mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Notsituation, die in der Region Schytomyr eingetreten ist, der Verkehr auf dem Straßenabschnitt M-06 Kiew – Tschop eingeschränkt war.

„Der Verkehr ist in beide Richtungen offen – auf allen Fahrspuren in jeder Richtung. Die Durchfahrt ist gewährleistet. Seien Sie aufmerksam und vorsichtig, beachten Sie die Verkehrsregeln“, heißt es in der Meldung. Wir werden daran erinnern, dass am Abend des 2. Juli auf dem Abschnitt der internationalen Autobahn Kiew-Tschop in der Nähe der Siedlung Berezina starke Explosionen zu hören waren. Nach vorläufigen Angaben sind zwei Industrieanlagen explodiert. Es ist bekannt, dass es 24 Verletzte und zwei Tote gab. Etwa 25 Häuser wurden zerstört. Die Ursachen für den Vorfall werden jetzt ermittelt.