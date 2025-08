Das Gebiet, das Russland im Juli besetzt hat, wurde benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland behält das Tempo des Vormarsches bei. Die Zahlen für das Tempo der Gebietsbesetzungen haben sich seit Juni nicht wirklich verändert.

Russische Truppen haben im Juli 564 Quadratkilometer ukrainisches Territorium erobert – acht Kilometer mehr als im Juni. Dies meldet die Nachrichten- und Analyse-Website DeepState. Nach Ansicht von Experten versuchen die Russen, ihr Offensivtempo an der Front beizubehalten.

Die Richtungen Sumy und Pokrovsky sind derzeit am effektivsten, denn in diesen Richtungen müssen die russischen Truppen häufiger angreifen, um Erfolge zu erzielen.

„Die problematischste Richtung ist Novopavlovskiy, da die Angreifer mit weniger Blut mehr Erfolge erzielen“, so DeepState. Zuvor wurde berichtet, dass die Russen in der Nähe von Torskoje in Richtung Lymanoje, Orechiwoje in Richtung Pokrowskoje, Selenoje Polje und Nowopol in Richtung Nowopawlowskoje vorgerückt sind. Die Lage in Tschassiw Jar. Der Verlust wurde geleugnet