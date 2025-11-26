Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat die Daten zu den russischen Verlusten aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Laufe des Tages wurden vier Panzer, ein gepanzertes Fahrzeug, 44 Artilleriesysteme, zwei Luftabwehrsysteme, 14 Marschflugkörper und 743 unbemannte Flugzeuge zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 26. November 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Gebiet der Ukraine auf 1.168.550 (+980 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11.372 (+4) Panzer,

23.625 (+1) gepanzerte Fahrzeuge,

34.688 (+44) Artilleriesysteme,

1.549 (+0) Mehrfachraketenwerfer,

1.252 (+2) Flugabwehrsysteme,

428 (+0) Flugzeuge,

347 (+0) Hubschrauber,

84.960 (+743) unbemannte Flugzeuge auf operationeller Ebene,

3.995 (+14) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boote,

68.242 (+124) Einheiten von Kraftfahrzeugen und Tankwagen,

4.007 (+1) Einheiten Spezialausrüstung Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Verteidigungskräfte zusätzliche logistische Routen nach Pokrowsk und Mirnograd einrichten, um eine ununterbrochene Versorgung der Kampfeinheiten mit allem, was sie brauchen, zu gewährleisten. Der Generalstab schätzt die Aussichten der Russen in Pokrowsk ein