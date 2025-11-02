Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 940 Angreifer ausgeschaltet. Vier gepanzerte Fahrzeuge, 25 Artilleriesysteme und 348 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 2. November 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.143.670 Personen (+940 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11.316 (+0) Panzer,

23.525 (+4) gepanzerte Fahrzeuge,

34.162 (+25) Artilleriesysteme,

1.534 (+0) Mehrfachraketenwerfer,

1.235 (+0) Flugabwehrmittel,

428 (+0) Flugzeuge,

346 (+0) Hubschrauber,

77.052 (+348) Unbemannte Luftfahrzeuge auf operativ-taktischer Ebene,

3.917 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boote,

66.290 (+121) Fahrzeuge und Tanker,

3.987 (+0) Einheiten von Spezialausrüstung Erinnern Sie sich daran, dass die Special Operations Forces zuvor das neueste Buk-M3-Flugabwehrsystem zerstört und auch die russische Nebo-U-Radarstation getroffen haben. Das Militär zerstörte auch ein nordkoreanisches Mehrfachraketenwerfersystem vom Typ 75 in Richtung Kupjansk.