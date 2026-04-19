Innerhalb der letzten 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte weitere 1.070 Angreifer ausgeschaltet – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte 1.070 russische Angreifer ausgeschaltet; die Gesamtverluste des feindlichen Personals im Krieg haben 1 Million 318 Tausend Personen überschritten.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Details: : Die Gesamtverluste der russischen Angreifer im Kampf vom 24.02.22 bis zum 19.04.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.318.220 (+1.070) Personen;

UAV

Panzer – 11.882 (+6) Stück; gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.420 (+10) Stück; Artilleriesysteme – 40.324 (+82) Stück; Raketen-Salvenfeuer-Systeme – 1.748 (+5) Stück;s auf operativ-taktischer Ebene – 247.131 (+2.019) Stück; Fahrzeuge und Tankwagen – 90.397 (+203) Stück; Spezialfahrzeuge – 4.131 (+2) Stück.

Die Angaben werden noch präzisiert.