In Kiew und einigen Regionen der Ukraine kommt es zu Notstromabschaltungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund der durch die russischen Beschüsse verursachten schwierigen Lage im Stromnetz wurden in einzelnen Regionen der Ukraine Notstromabschaltungen verhängt.

Dies teilt „Ukrenerho“ mit.

In Kiew und der Region Kiew wurden auf Anweisung von „Ukrenerho“ bereits Notstromabschaltungen vorgenommen, wie auch DTEK mitteilt.

Die zuvor veröffentlichten Zeitpläne für Stromausfälle in den Regionen, in denen Notstromabschaltungen vorgenommen wurden, gelten derzeit nicht, heißt es in der Mitteilung.

„Die Energieversorger arbeiten daran, die stabile Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Notstromabschaltungen werden aufgehoben, sobald sich die Lage im Stromnetz stabilisiert hat“, teilt „Ukrenerho“ mit.

Die Lage im Stromnetz kann sich ändern, weist „Ukrenerho“ hin und rät dazu, die Meldungen auf den Seiten der regionalen Verteilernetzbetreiber (Oblenergo) zu verfolgen.