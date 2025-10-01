In Kiew wurde der Alarm ausgelöst: Russen greifen die Ukraine mit Schahed-Drohnen an: Wo liegt die Gefahr?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Kiew und vielen Regionen der Ukraine wurde wegen eines Angriffs durch russische Schahed-Angriffsdrohnen Luftalarm ausgerufen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Militärverwaltung der Stadt Kiew und die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Der Alarm wurde um 23:50 Uhr in der Hauptstadt ausgelöst. Das Militär meldete die Bewegung von Drohnen, die sich von Nordwesten her auf Kiew zubewegten.

Zuvor, um 23:34 Uhr, flogen die Drohnen im Norden der Region Kiew in westlicher Richtung.

Überwachungskanäle meldeten die Bewegung einer Herde von Drohnen von Worsel nach Irpin, Stoyanka, Butschaund dem Dorf Kotsyubynske.

Um 23:58 Uhr wurden neue Gruppen von Drohnen im Nordosten der Region Tschernihiw gesichtet, die in Richtung Süden/Südwesten flogen. Nach Angaben der Beobachter erreicht die Zahl der Drohnen 10 Einheiten.

Darüber hinaus bewegen sich die Drohnen in der Region Sumy in Richtung der Region Poltawa.

Aktualisierung 00:30

Der Luftangriffsalarm ist in Kiew aufgehoben worden.

Um 23:50 Uhr sah die Karte der Luftangriffswarnungen in der Ukraine wie folgt aus: .*

Beschuss von russischen Energieanlagen

Am Mittwoch, den 1. Oktober, beschossen russische Terroristen ein Umspannwerk in Slavutych, Region Kiew, mit Schaheds.

Als Folge des Angriffs waren Slavutych, Tschernihiw und mehrere Bezirke der Regionen Tschernihiw und Kiew ohne Strom.

In Tschernihiw wurden Zeitpläne für Stromausfälle eingeführt und die Schulen der Stadt wurden auf Fernunterricht umgestellt.

Ein Teil der Region Sumy war ebenfalls ohne Strom.

Der Angriff verursachte einen dreistündigen Stromausfall im Kernkraftwerk von Tschernobyl. Gegen Mitternacht wurde die Stromversorgung wiederhergestellt und es wurden keine Überschreitungen der Hintergrundstrahlung festgestellt.