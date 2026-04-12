Kuleba erklärte, was eine Beschleunigung der Straßenreparaturen ermöglichen werde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Straßenbauer planen, das Tempo der Fahrbahnsanierung auf den wichtigsten Staatsstraßen auf 200.000 Quadratmeter pro Tag zu steigern.

Dies teilte der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbau – Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, mit.

„Wir setzen die Steigerung des Tempos bei der Instandsetzung des Straßenbelags auf den wichtigsten Staatsstraßen im ganzen Land fort“, schrieb er auf Telegram.

Nach Angaben des Ministers werden die Arbeiten in allen Regionen unter Berücksichtigung der Wetterbedingungen fortgesetzt. Nach einer Stabilisierung der Wetterlage ist geplant, das Tempo auf 200.000 m² pro Tag zu steigern.

Seit Jahresbeginn haben die Straßenbauer Beschädigungen auf einer Fläche von über 3,5 Millionen Quadratmetern beseitigt.

Insbesondere wurden umfangreiche Arbeiten auf wichtigen internationalen Strecken durchgeführt:

▪️M-05 Kiew – Odessa — 9.350 m²

▪️M-14 Odessa – Melitopol – Novoazovsk – 7.330 m²

▪️M-03 Kiew – Charkiw – Dovzhanskij – 5.749 m²

▪️M-07 Kiew – Kowel – Jagodyn – 4.167 m²

▪️M-30 Stryi – Uman – Dnipro – Izvarine — 2.236 m²

▪️M-19 Domaneve – Kowel – Tscherniwzi – Terebletsche — 2 142 m².

„Unsere Aufgabe ist es, bis zum 1. Juni die Befahrbarkeit der internationalen und nationalen Straßen sicherzustellen. Es geht um die Instandsetzung von etwa 10 Millionen m² Straßenbelag, und wir halten uns an den genehmigten Zeitplan“, teilte Kuleba mit.

Nach dem Stand der geplanten Arbeiten liegen heute die Regionen Kirowohrad (82 %), Mykolajiw (69,3 %) und Riwne (57,6 %) an der Spitze.