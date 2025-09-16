Die Leiche eines Säuglings wurde in einem Abwasserkanal in Krywyj Rih gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein 5 Monate alter Babyfötus wurde in einem Abwasserkanal auf dem Wladimir-Groß-Platz in Krywyj Rih gefunden.

Im Abwassersammler auf dem Wladimir-Groß-Platz in Krywyj Rih haben Mitarbeiter des Wasserwerks einen 5 Monate alten Fötus eines Babys gefunden. Die Polizei der Region Dnipropetrowsk berichtet, dass die Polizei eine Überprüfung durchführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Nacht auf den 16. September in der Polizei eine Nachricht über die Entdeckung der Leiche eines Kindes in der Kanalisation Sammler erhalten.

Auf diese Tatsache hin wurden Materialien registriert und eine Überprüfung eingeleitet, um alle Umstände des Vorfalls und die Feststellung der an der Straftat beteiligten Personen zu klären.

Wir werden daran erinnern, dass in Dnipro ein Mann ein neugeborenes Baby mit Plazenta auf der Straße in einer Tasche gefunden hat.