Leiter der Nationalpolizei: In der Ukraine könnte der Besitz von Drohnen für Minderjährige verboten werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Ukraine wird derzeit ein Konzept diskutiert, wonach Bürger erst ab Erreichen der Volljährigkeit Drohnen besitzen dürfen.

Quelle: Der Leiter der Nationalpolizei, Ivan Vyhovsky, in einem Kommentar gegenüber „Ukrinform“

Details: Seinen Worten zufolge werden Drohnen derzeit im zivilen Bereich weit verbreitet eingesetzt, und er erklärte, dass deren unkontrollierte Nutzung Risiken sowohl für die Bürger als auch für die kritische Infrastruktur mit sich bringen könne.

Zitat: „Ein Element der Regulierung könnte die Festlegung eines Mindestalters für Personen sein, die das Recht haben, Drohnen zu besitzen oder zu nutzen. Derzeit wird ein Ansatz diskutiert, wonach das Grundrecht auf den Besitz von Drohnen an das Erreichen der Volljährigkeit geknüpft werden könnte.“

Details: Der Polizeichef wies darauf hin, dass die endgültigen Parameter dieser Anforderungen nach der Überarbeitung der Gesetzesinitiativen und deren Prüfung durch das Parlament festgelegt werden.

Wygivsky teilte mit, dass für die Nutzung bestimmter Drohnentypen oder deren Einsatz zu beruflichen Zwecken in Zukunft zusätzliche Anforderungen vorgesehen werden könnten, darunter Schulungen, der Nachweis von Steuerungsfähigkeiten und die Registrierung der Geräte.

„Die Logik ist dieselbe wie beim Führen von Verkehrsmitteln: Eine Person muss die Nutzungsregeln verstehen und die Verantwortung für den Betrieb eines solchen Geräts tragen“, erklärte der Leiter der Nationalen Polizei.

Wygivskyj erklärte, dass das Hauptziel dieser Änderungen darin bestehe, die Sicherheit zu erhöhen, den illegalen Einsatz von Drohnen zu verhindern und transparente Regeln für deren Verkehr zu schaffen.