Die Luftverteidigungskräfte haben über Nacht fast 590 Ziele zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

An 13 Orten wurden Treffer durch feindliche Raketen und Angriffsdrohnen verzeichnet und an 26 Orten wurden Trümmerteile abgeschossen.

Russland hat in der Nacht zum 28. August einen massiven Angriff auf das Territorium der Ukraine mit Angriffsdrohnen, luft- und bodengestützten Raketen gestartet, insgesamt 629 Luftangriffsmittel. Die Luftverteidigungskräfte zerstörten 589 davon, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte mit.

Seit Mittwoch, 19.30 Uhr, hat der Feind eingesetzt:

598 Kampfdrohnen des Typs Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen aus den Richtungen Kursk, Brjansk, Millerowo, Orjol, Schatalowo, Primorsko-Achtarsk – RF, Gwardejskoje – TOT der Krim; 2 ballistische Flugkörper des Typs Ch-47M2 Kinschal aus dem Luftraum der Oblaste Lipetsk und Woronesch. – Russische Föderation; 9 ballistische Raketen Iskander-M/KN-23 aus dem Luftraum der Oblaste Brjansk und Woronesch. – Russische Föderation; 20 Marschflugkörper Ch-101 aus dem Luftraum der Oblast Saratow. – RUSSISCHE FÖDERATION . Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 0900 590 Luftziele abgeschossen/unterdrückt:

563 feindliche Drohnen vom Typ Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen;

1 ballistische Rakete Ch-47M2 Dagger; 7 ballistische Raketen Iskander-M/KN-23; 18 Marschflugkörper Ch-101; Treffer von feindlichen Raketen und Angriffsdrohnen wurden an 13 Orten verzeichnet, Abstürze (Fragmente) an 26 Orten.

Erinnern Sie sich, die Zahl der Toten als Folge des nächtlichen Angriffs der Russen auf Kiew stieg auf acht Menschen, und verletzt – bis zu 45. In der Stadt weiterhin die Trümmer des Wohngebäudes zu demontieren, unter denen Menschen bleiben kann.