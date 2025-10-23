Die Luftwaffe hat Einzelheiten über den russischen Nachtangriff bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftwaffe verzeichnete 25 Drohnenangriffe auf die Ukraine an 11 Orten sowie abgeschossene Drohnen (Trümmer) an 11 Orten.

In der Nacht zum 23. Oktober griffen die russischen Streitkräfte die Ukraine mit 130 Schahed-, Gerber- und anderen Drohnen an. 92 Drohnen konnten unschädlich gemacht werden, aber es gab auch Treffer, so die ukrainischen Streitkräfte der Luftwaffe.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftabwehr ab 08:30 Uhr 92 feindliche unbemannte Flugzeuge der Typen Schahed, Gerber und andere Drohnen im Norden und Osten des Landes ab.

An 11 Orten wurden Treffer von 25 Streikdrohnen verzeichnet und an 11 Orten wurden Trümmerteile abgeschossen. Wir erinnern daran, dass es am Abend des 22. Oktober in Kiew zu Explosionen kam. Als Folge des russischen Drohnenangriffs wurden sieben Menschen verletzt. Fünf von ihnen befinden sich im Krankenhaus.