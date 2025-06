Ein Mann hat in der Nähe eines Supermarktes in Schytomyr eine Granate geworfen: Die Polizei hat ihm eine Verdachtsanzeige zugestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute, am 1. Juni, wurde einem 35-jährigen Einwohner von Schytomyr eine Anzeige wegen des Verdachts des versuchten Mordes an mehreren Personen zugestellt. Bei der Explosion einer scharfen Granate wurden sechs Menschen verletzt.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf die regionale Staatsanwaltschaft von Schytomyr.

In Schytomyr wurde ein Mann, der am 30. Mai eine scharfe Granate in eine Menschenmenge geworfen hatte, als verdächtig gemeldet.

Nach vorläufigen Angaben hatten gegen 23:00 Uhr ein 35-jähriger Einwohner von Schytomyr und eine Gruppe von vier Männern auf der Myru-Allee einen Konflikt aufgrund persönlicher Feindseligkeit.

Nach dem Streit kehrte der Täter nach Hause zurück, nahm eine Handgranate an sich, kehrte zum Ort des Konflikts zurück und warf den Sprengsatz in die Richtung der Gruppe.

Bei der Explosion wurden sechs Menschen verletzt – vier Teilnehmer des Konflikts und zwei Umstehende. Alle erlitten mehrere Minenverletzungen unterschiedlichen Schweregrades und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Dank des gemeinsamen Vorgehens der Polizei, des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der Staatsanwaltschaft konnte der Verdächtige umgehend festgenommen werden.

Was ihm vorgeworfen wird

Er wird des vollendeten versuchten Mordes an zwei oder mehr Personen angeklagt, begangen in einer Weise, die das Leben vieler Menschen gefährdet (Artikel 15 Teil 2, Absätze 1 und 5 von Artikel 115 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Über die Frage der Wahl der Untersuchungshaft als Form der Inhaftierung wird derzeit entschieden. Die Ermittlungen im Ermittlungsverfahren dauern an.