Maschinenführerin, Traktorfahrerin: welche "männlichen" Berufe bei ukrainischen Frauen beliebt sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

832 ukrainische Frauen haben im Rahmen eines Pilotprojekts des Arbeitsamtes eine Ausbildung in traditionell als männlich geltenden Berufen begonnen.

Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Arbeitsamtes der Ukraine mit.

Die Ausbildung wurde von 337 ukrainischen Frauen abgeschlossen, von denen 287 bereits eine Anstellung gefunden haben.

Derzeit lernen weitere 495 Frauen neue berufliche Fähigkeiten.

Die beliebtesten Berufe unter den Projektteilnehmerinnen waren Holzbearbeitungsmaschinenführerin (283 Bewerbungen), Kesselführerin (165) und Traktorfahrerin (154).

Weitere gefragte Berufe waren Gabelstaplerfahrer, Oberleitungsbusfahrer und Mechaniker.

Arbeitgeber, die neue Fachkräfte suchten, reichten 450 Bewerbungen ein.

Fünf Regionen waren führend, was die Anzahl der zur Ausbildung entsandten Frauen angeht: Iwano-Frankiwsk, Schytomyr, Dnipro, Riwne und Wolhynien.

Um es kurz zu machen:

Das Pilotprojekt ermöglicht es Frauen, 31 gefragte Berufe zu erlernen, die traditionell „männlich“ sind, und nach dem Abschluss eine garantierte Beschäftigung zu erhalten.