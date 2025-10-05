Mehr Zeit mit Strom? Wie sich die Stromausfallpläne in der Region Tschernihiw geändert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Sonntag, den 5. Oktober, gab es in der Region Tschernihiw weiterhin stündliche Stromausfälle im 3-in-3-Format. In einigen Orten gab es jedoch mehr Licht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Leiters der Militärverwaltung der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus, auf Telegram.

Ihm zufolge hatten die Bewohner der Region länger Strom, wenn es die Situation zuließ. In Tschernihiw sowie in den Bezirken Tschernihiw, Korjukiw und Nowhorod-Siverskij gab und gibt es weiterhin Notstromausfälle.

„Den ganzen Tag über arbeiten die Stromtechniker daran, die Folgen des Beschusses zu beseitigen – sie tun alles, was möglich ist, um die Stromversorgung in der Region sicherzustellen“, sagte Chaus.

Er stellte fest, dass die russischen Angreifer die Region Tschernihiw im Laufe des Tages mehr als 10 Mal beschossen haben. In Tschernihiw wurden eine Infrastruktureinrichtung und eine Tankstelle eines Unternehmens getroffen, und es brach ein Feuer aus.

Angriffe auf Energieanlagen

Zur Erinnerung: Eine Reihe russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine führte zu Stromausfällen in mehreren Regionen. Am schwierigsten ist die Situation in den Regionen Sumy und Tschernihiw.

Nach Angaben von Tschernihiwoblenergo befindet sich das Stromnetz der Region in einem kritischen Zustand. Dies war der Grund für die Einführung strenger Zeitpläne für Stromausfälle am 1. Oktober.

In der Nacht zum 4. Oktober griff das Aggressorland erneut Energieanlagen in der Region Tschernihiw an. Dabei wurden mehrere wichtige Stromversorgungsanlagen beschädigt, an deren Wiederherstellung gearbeitet wird.