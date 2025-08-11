Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist in der Ukraine gestiegen: welche Modelle am häufigsten gekauft werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Juli wurden mehr als 7.000 batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist im Vergleich zum Juli letzten Jahres um 47% gestiegen.

Dies meldet Ukrautoprom.

Der Großteil der in diesem Monat verkauften Elektrofahrzeuge waren Personenkraftwagen – 6849 Einheiten, von denen 1587 Einheiten neu (+62%) und 5262 Autos gebraucht (+42%) waren.

Von den 176 gewerblichen Elektrofahrzeugen waren nur 20 neu (im Juli 2024 waren 6 von 103 Einheiten neu).

Nach Angaben von UkrAwtoProm waren die TOP 5 der neuen Elektrofahrzeuge des Monats:

1. BYD Song Plus EV – 384 Einheiten;

2. HONDA eNS1 – 206 Einheiten;

3. VOLKSWAGEN ID.UNYX – 131 Einheiten;

4. ZEEKR 7X – 104 Einheiten;

5. AUDI Q4 e-tron – 89 Einheiten.

Top 5 der importierten gebrauchten Elektrofahrzeuge:

1. TESLA Model Y – 733 Einheiten;

2. TESLA Model 3 – 567 Einheiten;

3. NISSAN Leaf – 522 Einheiten;

4. KIA Niro EV – 265 Einheiten;

5. HYUNDAI Kona Electric – 226 Einheiten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Juli belief sich das Gesamtvolumen des Elektrofahrzeugsegments (Neuwagen, importierte Gebrauchtwagen, Wiederverkäufe im Inland) auf 9,7 Tausend, das sind 9,8% mehr als im Juni dieses Jahres und 41,1% mehr als die Vorjahreszahlen für Juli 2024.