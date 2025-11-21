Nachrichten vom 21. November: Russland beschädigt alle großen Wärme- und Wasserkraftwerke in der Ukraine, Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was heute besprochen wurde

Energie. In der Nacht hat der Feind Energieanlagen in mehreren Regionen angegriffen. Im Allgemeinen wurden alle großen Wärme- und Wasserkraftwerke in der Ukraine durch massive feindliche Raketen- und Drohnenangriffe beschädigt. Allerdings wird es am 22. November weniger Stromausfälle geben.

Zum Thema Gas. Die Ukraine erwartet einen deutlichen Anstieg der Gasimporte aus den Vereinigten Staaten: Die Lieferungen wurden mit ORLEN vereinbart.

Über Öl. Die Ölpreise sind um 1,5% gefallen, da die USA aktiv für ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine geworben haben.

Über Trumps Sanktionen. Die neu in Kraft getretenen US-Sanktionen könnten dazu führen, dass fast 48 Millionen Barrel russisches Rohöl gestrandet sind und Dutzende von Tankern gezwungen sind, dringend alternative Bestimmungsorte zu suchen.

Über Korruption. Mindestens fünf Abgeordnete werden auf den Tonbändern des Nationalen Antikorruptionsbüros im Fall Minditsch erwähnt.

Über Geld. Die Ukraine hat begonnen, Anträge auf 6.500 Hrywnja für Ukrainer anzunehmen, die am meisten unter dem Krieg gelitten haben oder sich in schwierigen Lebensumständen befinden. Dieses Programm ist Teil der Winterhilfe.

EP-Exklusivberichte

Getroffene Fässer: Die Folgen von Trumps Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft

Der russische Ölsektor steht aufgrund der von Trump verhängten Sanktionen vor Problemen. Was haben die US-Restriktionen bereits verändert?