Nachrichten vom 23. Oktober: Das Kernkraftwerk Saporischschja beendet einen monatelangen Stromausfall, die EU beschließt ein Sanktionspaket gegen Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was heute besprochen wurde:

Die Heizperiode. Kiew steht vor der vierten Heizsaison unter Kriegsrecht, die die schwierigste in all den Jahren des totalen Krieges sein wird, so der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko

Über Sanktionen. Die Europäische Union hat endlich das 19. Paket von Sanktionen gegen Russland im schriftlichen Verfahren genehmigt.

Zum Thema Öl. Indische Ölraffinerien sind bereit, die Importe von russischem Öl nach der Einführung von US-Sanktionen gegen die russischen Unternehmen Lukoil und Rosneft drastisch zu reduzieren. Es wird erwartet, dass ein starker Rückgang der Ölnachfrage von Russlands zwei größten Kunden die Öleinnahmen Moskaus verringern und die größten Importeure der Welt zwingen wird, sich nach alternativen Lieferanten umzusehen.

Über das Kernkraftwerk Saporischschja. Stromingenieure haben die Stromversorgung des vorübergehend besetzten Kernkraftwerks Saporischschja wiederhergestellt.

Über Finanzen. Die Nationalbank der Ukraine hat beschlossen, ihren Leitzins entgegen den Erwartungen der Analysten bei 15,5% zu belassen. Es wird erwartet, dass der Zinssatz im Jahr 2026 gesenkt wird. Die endgültige Entscheidung über die Abwertung der Hrywnja bleibt bei der Nationalbank der Ukraine.

Zum BIP. Die NBU hat ihre BIP-Wachstumsprognose für die Ukraine für 2025 von 2,1% auf 1,9% und für 2026 von 2,3% auf 2% herabgestuft.

EP-Exklusivberichte:

Der IWF drängt die Ukraine, die Hrywnja zu schwächen. Wird das dem Haushalt helfen?

Der IWF setzt die Nationalbank unter Druck, die Hrywnja abzuwerten. Welche Folgen kann dies haben und was sagt die Regulierungsbehörde dazu?