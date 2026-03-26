Nachrichten vom 26. März: Drohnen haben eine der größten russischen Raffinerien lahmgelegt, Angriff auf Energieinfrastruktur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber heute gesprochen wurde

Über die Angriffe der Russischen Föderation. In der Nacht zum 26. März griff der Feind vier Energieanlagen von DTEK in der Region Odessa an.

Über Flüge. Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air erklärte, dass ihre jüngste Personalwerbekampagne ausschließlich darauf abzielte, Karrieremöglichkeiten für Ukrainer zu fördern, und nicht den Eindruck erwecken sollte, dass Flüge von und nach der Ukraine unmittelbar wieder aufgenommen würden.

Zum russischen Öl. Mindestens 40 % der russischen Ölexportkapazitäten sind aufgrund von Angriffen ukrainischer Drohnen, der Kaperung von Tankern sowie der Beschädigung der „Druschba“-Pipeline lahmgelegt.

Die russische Ölraffinerie „Kiryshinefteorgsintez“ hat nach einem Angriff ukrainischer Drohnen, der dort einen Brand ausgelöst hatte, den gesamten Betrieb eingestellt.

Zum Thema Korruption. Die Ukrainer betrachten Bestechung und Korruption in der Regierung als die drängendsten Probleme des Landes, abgesehen vom Krieg.

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Sie sind da. Aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise fahren die Ukrainer weniger mit dem Auto

Ein Liter Diesel kostet an einer ukrainischen Tankstelle 85 Hrywnja. Noch vor einem Monat lag der Preis bei 62 Hrywnja. Der Preis für Benzin A-95 ist auf 72 Hrywnja gestiegen. Der Grund dafür liegt auf der anderen Seite des Planeten.