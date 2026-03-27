Nachrichten vom 27. März: Finalisten für den Posten des Zolldirektors, Höhe des Cashbacks für Kraftstoff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Zum Thema Zoll: Die Kommission für das Auswahlverfahren zum Posten des Leiters des Staatlichen Zolldienstes hat zwei Finalisten ausgewählt – Ruslan Damentzov und Orest Mandzija, Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros.

Zum Cashback für Kraftstoff: Das staatliche Cashback-Programm für Kraftstoff kostet den Haushalt derzeit etwa 20 Millionen Hrywnja pro Tag.

Über Warteschlangen bei der PFU: Das Ministerium für Sozialpolitik, Familie und Einheit der Ukraine erklärt, dass es die Besorgnis der Bürger hinsichtlich möglicher Warteschlangen in den Servicezentren der Ukrainischen Rentenkasse (PFU) versteht, betont jedoch, dass Warteschlangen kein weit verbreitetes Phänomen sind.

Zur „Ukrposhta“: Der Generaldirektor der „Ukrposhta“, Ihor Smilianskyj, berichtete von Druck auf das Unternehmen und einem erneuten Versuch, die Gründung der „Ukrposhta Bank“ zu blockieren.

Zum BIP der Ukraine: Die wirtschaftliche Lage blieb zu Beginn des Jahres 2026 schwierig, und nach Schätzungen des Wirtschaftsministeriums schrumpfte das BIP der Ukraine im Januar und Februar um 1,2 %. Dies entspricht etwa 66 % des realen Wachstums für das gesamte Jahr 2025, als die Wirtschaft um 1,8 % zulegte.

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