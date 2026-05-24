In Nikopol wurden durch russischen Beschuss sieben Menschen verletzt, darunter ein Säugling

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch den Artillerieangriff auf Nikopol wurden sieben Menschen verletzt, darunter zwei kleine Kinder.

Quelle: Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Details: Laut Ganja haben die russischen Invasoren Nikopol und Marganz mit Drohnen und Artillerie beschossen. Durch die feindlichen Angriffe wurden drei Mehrfamilienhäuser beschädigt. Unter den verletzten Kindern befinden sich ein 4-jähriger Junge und ein 3 Monate altes Mädchen.

Zitat: „Zwei Männer im Alter von 39 und 46 Jahren sind in „kritischem“ Zustand. Frauen im Alter von 32 und 37 Jahren sowie ein 3 Monate altes und ein 4-jähriges Kind wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 34-jähriger Mann wird ambulant behandelt.“